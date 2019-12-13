محققون: الهجوم على متجر يهودي في ولاية نيوجيرزي إرهاب محلي

قال مسؤولون أميركيون إن الهجوم المميت الذي استهدف متجر أطعمة يهودية في شمال ولاية نيوجيرزي هذا الأسبوع يجري التعامل معه على أنه عمل إرهاب محلي.

وأضاف المسؤولون أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيشرف على التحقيقات.

وقُتل ستة أشخاص، بينهم الرجل والمرأة اللذان نفذا الهجوم وثلاثة مدنيين وشرطي، في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر يوم الثلاثاء قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة يهودية في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي.

وأعلن جوربير جريوال المدعي العام للولاية، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأدلة تشير إلى عمل كراهية. نحقق في هذه المسألة باعتبارها عملا محتملا من أعمال الإرهاب المحلي نتيجة معاداة السامية والمعتقدات المناهضة لجهات إنفاذ القانون".

واندلعت المعركة، التي استمرت أربع ساعات، عند متجر البقالة اليهودي بعد أن فتح المهاجمان النار على شرطي عند مقبرة قريبة ثم لاذا بالفرار في سيارة.

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