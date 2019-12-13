نحو 40 % نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الجزائرية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر، أمس الخميس، 39,93%، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات.

تهدف الانتخابات لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، في تصريح نقله مباشرة على الهواء التلفزيون العمومي، إنّ "نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39,93 بالمئة"، مشيراً إلى أنّ نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 8,69% في حين وصلت نسبة المقترعين داخل البلاد إلى 41,14%.

وأضاف شرفي أن النتائج الرسمية لهذه الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستعلن يوم الجمعة في الساعة الثالثة بعد الظهر (14,00 ت غ).

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات قولها في بيان إنّ "المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أنّه "في حال عدم حصول أي من المرشّحين الخمسة على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بين 31 ديسمبر الجاري و9 يناير" المقبل.

وبدأت، مساء أمس الخميس، عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم البلاد.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين.