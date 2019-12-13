كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثمان شريف السقا.. وهذا موعد الجنازة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان المخرج الراحل شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية.

وتوفى شريف السقا حادث سير، مساء الخميس، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن شريف السقا عمل مخرجا لمدة 20 عاما لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت، وهو أيضا أحد مخرجي التليفزيون المصري الذين استعانت بخبراتهم القنوات الفضائية.