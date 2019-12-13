حفل لمجرد في السعودية.. سعر التذاكر وصل إلى “10 ملايين سنتيم”

وصل سعر تذاكر حفل الفنان المغربي سعد لمجرد في الرياض في السعودية، المزمع تنظيمه، يوم 18 دجنبر الحالي، إلى ما يفوق 10 ملايين سنتيم مغربي بالنسبة إلى عرض ،”vip box” الخاص بكبار الشخصيات.

ونفدت جميع التذاكر، البالغ سعرها “10.7 مليون سنتيم”، فيما لا تزال بعض العروض متاحة أمام الجمهور، يتراوح سعرها بين 500 درهم مغربي، و1000 درهم مغربي.

وكانت الهيأة العامة للترفيه في السعودية قد أقنعت سعد لمجرد بأن تكون عودته إلى الحفلات من الرياض في سهرة تشارك فيها إلى جانبه الفنانة اللبنانية مريام فارس، وفريق ميامي الكويتي.

وعلى الرغم من أن السعوديين دشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترفض حضور سعد لمجرد إلى السعودية بسبب الاتهامات، التي لاحقته، إلا أن الإقبال على التذاكر يتم، حاليا، بكثافة، كما تم الإعلان عن اقتراب نفاذ جميع الأصناف المتاحة.