صلاح يقود نجوم ليفربول للفتة إنسانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن عدد من نجوم ليفربول الإنجليزي ظهروا في لفتة إنسانية مميزة، على هامش الاحتفال بأعياد الكريسماس، أمس الخميس.

وقال الموقع الرسمي للريدز، إن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس.

وحضر الزيارة النجم المصري محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب.

ومنح لاعبو ليفربول الأطفال عددًا من الهدايا، كما تم التقاط معهم بعض الصور التذكارية.

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.