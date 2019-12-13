واشنطن تعلق المفاوضات مع طالبان ردا على هجوم "باجرام"

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الجمعة، توقف المحادثات مع حركة طالبان بعد هجوم على قاعدة أمريكية حيوية هذا الأسبوع.

وقال خليل زاد على "تويتر": "قابلت طالبان اليوم وعبّرت عن غضبي من الهجوم على باجرام، سنتوقف لفترة قصيرة حتى يتسنى لهم التشاور مع قادتهم بشأن هذا الموضوع المهم".

وتعرضت قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة، الأربعاء الماضي، لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

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وكان خليل زاد قد جدد المحادثات مع مفاوضي طالبان هذا الشهر بشأن الخطوات التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوصل لتسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.

وذكر ترامب حينها في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "ألغيت اجتماعاً سرياً كان مقرراً عقده مع قيادات من طالبان في كامب ديفيد بالولايات المتحدة".

وأطلع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان الرئيس الأفغاني أشرف غني على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان.