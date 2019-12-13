شكرا لقرائتكم ترمب يهنئ جونسون: احتفل بفوزك الرائع! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه "الرائع" في الانتخابات التشريعية البريطانية معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في تغريدة "تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع". وأضاف "بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست".

كما أكد أن "هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!".

يذكر أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز في وقت سابق الجمعة بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، في نتيجة حاسمة من شأنها أن تسمح لجونسون بتنفيذ خطته لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

فمع إعلان ما يزيد قليلاً عن 600 من أصل 650 مقعدًا، وصل المحافظون إلى 326، مما يضمن أغلبيتهم.

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وتعليقاً على النتائج، قال جونسون إنه يبدو أن المحافظين لديهم "تفويض جديد قوي لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن هذا النصر، من المرجح أن يجعل جونسون أكثر زعماء المحافظين نجاحًا من الناحية الانتخابية منذ مارغريت تاتشر. إذ يبدو أن النتيجة الانتخابية هذه المرة هي أكبر أغلبية يحصل عليها حزب المحافظين منذ ذروة تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي، وأدنى عدد من المقاعد في حزب العمل منذ عام 1935.

إلى ذلك، أثبتت النتائج الانتخابية وفوز المحافظين، صحة قرار جونسون السابق بالضغط من أجل إجراء انتخابات نيابية مبكرة، عقدت (يوم الخميس)، قبل عامين من الموعد المحدد.

في المقابل، شهدت الانتخابات كارثة حقيقية لزعيم حزب العمال اليساري جيريمي كوربين، الذي واجه دعوات لاستقالته حتى مع استمرار النتائج في الظهور. ووصف كوربين النتيجة بأنها "مخيبة للآمال للغاية" لحزبه.

كما أعلن أنه لن يقود حزب العمال إلى انتخابات أخرى، رغم أنه قاوم دعوات للاستقالة على الفور.