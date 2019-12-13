قائد بحرية الحرس الثوري: إيران تقف اليوم بكل قوة أمام أطماع الاستكبار العالمي

أكّد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري ، أنّ "إيران تقف اليوم بكلّ قوّة أمام أطماع الاستكبار العالمي".
وركّز في تصريح، على أنّ "الأعداء يبذلون كلّ مساعيهم لضرب الشعب الإيراني، ولكن من المؤكّد أنّ جميع مخطّطاتهم ستفشل أمام يقظة الشعب المتمسّك بالثورة ونهج الولاية". ولفت إلى أنّ "الثورة الإسلامية تمكّنت لغاية الآن في ظلّ وعي ويقظة الشعب وتوجيهات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية، من إحباط الفتن المحيطة كافّة، وانّ هذا الطريق سيستمرّ كذلك في سياق الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها".
وشدّد على أنّ "الشهداء المدافعين عن المقدّسات قد اتّخذوا خطوة كبرى في مسار صون الأمن القومي للبلاد".
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