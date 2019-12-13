لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية الّتي فاز فيها "​حزب المحافظين​" بقيادة رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ بأغلبيّة واضحة، إلى أنّه "يبدو أنّ بوريس جونسون قد حقّق فوزًا كبيرًا في ​بريطانيا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يبدو أن بوريس جونسون حقق فوزا كبيرا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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