النشرة: امطار غزيرة بالنبطية شكلت بعض البرك وجميع طرقات المدينة سالكة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "العاصفة ضربت منطقتي النبطية و​اقليم التفاح​ وجاءت مصحوبة بامطار غزيرة تساقطت منذ الليل الماضي وحتى ​الساعة​، وشكلت ​الامطار​ بركا ومستنقعات في الطرقات في ​مدينة النبطية​ وعلى طريق ​كفرجوز​ – النبطية و​كفررمان​ و​جادة نبيه بري​ وطريق ​زبدين​ و​النبطية الفوقا​، وقد غطى ​الضباب​ الكثيف ​الطرقات الجبلية​.

وتفجرت الينابيع من اعالي اقليم التفاح وسارت في مجرى ​نهر الزهراني​ الذي يجف صيفا ويغزر شتاء، فيما ارتفع منسوب ​نهر الليطاني​ عند ​الخردلي​ ووجهت نداءات من ​الدفاع المدني​ اللبناني للسائقين بضرورة ​القيادة​ بحذر تخوفا من الانزلاقات و​حوادث السير​.

يذكر ان كل الطرقات في ​محافظة النبطية​ سالكة بظل تدن في درجات الحرة وسيطرة البرد والصقيع على المنطقة.