افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأن "العاصفة ضربت منطقتي النبطية واقليم التفاح وجاءت مصحوبة بامطار غزيرة تساقطت منذ الليل الماضي وحتى الساعة، وشكلت الامطار بركا ومستنقعات في الطرقات في مدينة النبطية وعلى طريق كفرجوز – النبطية وكفررمان وجادة نبيه بري وطريق زبدين والنبطية الفوقا، وقد غطى الضباب الكثيف الطرقات الجبلية.
وتفجرت الينابيع من اعالي اقليم التفاح وسارت في مجرى نهر الزهراني الذي يجف صيفا ويغزر شتاء، فيما ارتفع منسوب نهر الليطاني عند الخردلي ووجهت نداءات من الدفاع المدني اللبناني للسائقين بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.
يذكر ان كل الطرقات في محافظة النبطية سالكة بظل تدن في درجات الحرة وسيطرة البرد والصقيع على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: امطار غزيرة بالنبطية شكلت بعض البرك وجميع طرقات المدينة سالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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