عبدالله تعليقا على الشعارات السياسية: الشعب بمكان آخر ولم يعد يثق بكل الكلام

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "أنا أو لا أحد"، "في كل المواقع والمناصب"، "نقلب الطاولة ساعة نشاء"... شعارات تطبع الحياة السياسية اللبنانية وتعقيداتها".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مقدّمات، شروحات، تبريرات، نظريّات، استنتاجات، اجتماعات وأخيرًا بيانات، والشعب مع معاناته في مكان آخر، لم يعد يثق بكلّ هذا الكلام".