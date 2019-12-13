MTV: الجيش أوقف 7 أشخاص من المتظاهرين على اوتوستراد جل الديب

أفادت قناة الـ"MTV" بأن ​الجيش​ أوقف 7 أشخاص من ​المتظاهرين​ على اوتوستراد ​جل الديب​ ونقلهم إلى ثكنة صربا. وكان المتظاهرون قد عمدوا صباح اليوم على قطع اوتوستراد جل الديب بالانجاهين، ونجح الجيش لاحقا بفتحها كليّاً.

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