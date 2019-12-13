ضاهر: المطلوب وضع خطة جريئة متكاملة لمواجة المشكلة الاقتصادية

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تم تجاهل المشكلة الاقتصادية والمالية حتى استفحلت والآن الكل مشغول بالحديث عن تداعياتها. بينما المطلوب وضع خطة جريئة متكاملة لمواجهتها ومصارحة الناس بالحقيقة ووضع الحلول وأخذ الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها فالهروب من مواجهتها سيزيدها تعقيدًا وستكون مدمرة على الصعيد الاجتماعي".

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