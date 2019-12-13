حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أدميرال كوزنيتسوف في لقطة أرشيفية

وقالت وكالة أنباء "تاس" الحكومية، إن ألسنة اللهب امتدت إلى الحاملة أثناء أعمال صيانة ، وانتشرت على مساحة 120 مترا مربعا على متنها.

أخبار ذات صلة

ووقع الحادث في ميناء مورمانسك المطل على بحر بارنتس قرب القطب الشمالي، وإلى الغرب من الأراضي الروسية.

وقال مصدر لـ"تاس" إن الحريق بدأ على السطح العلوي، وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.