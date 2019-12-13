حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

وقالت وكالة أنباء "تاس" الحكومية، إن ألسنة اللهب امتدت إلى الحاملة أثناء أعمال صيانة ، وانتشرت على مساحة 120 مترا مربعا على متنها.
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ووقع الحادث في ميناء مورمانسك المطل على بحر بارنتس قرب القطب الشمالي، وإلى الغرب من الأراضي الروسية.
وقال مصدر لـ"تاس" إن الحريق بدأ على السطح العلوي، وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.
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