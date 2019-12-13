شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الدول الراعية للإرهاب حجر عثرة أمام خطط التنمية بالقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمود شعلان عضو مجلس النواب، الدول الأفريقية والعالم بالاستماع جيدا للمطالب المصرية، بالتصدي بحسم للدول الداعمة والراعية للإرهاب وفي مقدمتها قطر وتركيا وغيرهما.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الدول بسياساتها التخريبية حجر عثرة في مواجهة العبور للمستقبل وفي تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مشيدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى والتي قال فيها: إنه لا حل فى التعامل مع التحديات إلا بالتنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن.

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وأكد محمود شعلان، ضرورة العمل الجماعي لمواجهة الارهاب، والتعامل بحسم مع الدول التى تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، لافتا إلى أنها دعوة قوية تأخذ في الحسان المخاطر العالمية للإرهاب وتأثيراتها السلبية على التنمية والتقدم.