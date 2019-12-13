شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد ماهر: منتدى شباب العالم حدث عالمى لتلاقى الثقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد ماهر حامد عضو مجلس النواب، بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقى فى استقرار حالة السلم والأمن، مثمنا: خطوة إعلان إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة سنويا.

وقال النائب محمد ماهر حامد، إن منتدى التنمية والسلام الذى أقيم فى مدينة أسوان على مدار يومين وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء أفريقيا كان فرصة لمناقشة كافة مشاكل القارة ولعل أبرزها ضرورة إيجاد حلول للنزاعات وفض المنازعات بأيدى أبناء القارة، مضيفا: أن مصر راعت هذا المنتدى في ضوء ترسيخ أهداف الاتحاد الإفريقي، ومن خلال قناعة القيادة السياسية بضرورة وجود منصة تجمع أبناء القارة السمراء لمناقشة كافة القضايا التى تخصها.

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وعلى جانب أخر قال النائب محمد ماهر، إن انطلاق منتدى شباب العالم فى نسختة الثالثة بمدينة شرم الشيخ، منصة أخرى وفرصة لإقامة حوار بين شباب مصر وأصبح ملتقى سنوى للثقافات المختلفة حول العالم، لافتا إلى أن المنتدى يثبت فعليا أن مصر هى بلد الأمن والأمان بإقامة حدث عالمى يقام بمدينة السلام شرم الشيخ سنويا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الحدث يخلق جيلا من الشباب قادر على القيادة والحوار، من خلال منحهم الحرية لطرح تصوراتهم وقناعاتهم فى وجود نخبة من القادة السياسين والمفكرين وأصحاب الرأى المستنير، من منطلق الإيمان بدور الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم.