اليونيسكو تسجل “المعارف والتقاليد المرتبطة بالنخلة” تراثا ثقافيا غير مادي

وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) على تسجيل “المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات المرتبطة بالنخلة”، كتراث إنساني ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة التي انعقدت في بوغوطا عاصمة كولومبيا يوم أول أمس الأربعاء.

وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة، أمس الخميس، أن اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي اعتمدت في قرارها على “دور النخلة في صياغة خبرات وممارسات متعددة، تلامس الجوانب البيئية والاقتصادية للمجتمع، وتنفتح على أبعاده الثقافية والرمزية”.

وأضاف المصدر ذاته أن تسجيل هذا العنصر يدخل في إطار أول ملف عربي مشترك لكل من المغرب والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وموريتانيا وسلطة عمان وفلسطين والعربية السعودية والسودان وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن، والذي أشرفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تنسيقه.

وخلص البلاغ إلى أنه من شأن هذا الإنجاز أن يشجع تنسيق العمل العربي من أجل تقديم ملفات موحدة للعديد من العناصر الثقافية اللامادية المشتركة.