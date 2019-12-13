حالة الطقس: بارد وماطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر اليوم، الجمعة، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على فترات على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.