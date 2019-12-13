شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المحافظون يفوزون بالأغلبية بعد انتخابات مبكرة في بريطانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:35 صباحًا, 13 ديسمبر 2019 م المناطق_وكالات فاز المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية في البرلمان البريطاني بعد انتخابات مبكرة، حيث حصلوا على أكثر من 330 من أصل 650 مقعدًا بعد فرز الأصوات في 605 دائرة

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