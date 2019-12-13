نسبة التصويت بالانتخابات الجزائرية 'الأدنى بتاريخ البلاد'

وأظهرت مؤشرات أولية تقدم رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة الجزائرية، مع وجود توقعات بعدم حسم الانتخابات في الجولة الأولى والتوجه إلى جولة ثانية.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات في الفترة بين 16 و25 ديسمبر الجاري.



وبعد عشرة أشهر من احتجاجات شعبية حاشدة غير مسبوقة شهدت الجزائر امس الخميس انتخابات لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوبلت بحركة اعتراض شعبية واسعة من قبل محتجين يعتبرونها من النظام للبقاء في السلطة.