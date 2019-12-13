بالوثائق.. اسماء جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على صدور امر اداري يضم قائمة جديدة لرؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات لباقي الجامعات لتسيير وادارة امور الجامعة والكلية لحين صدور الاوامر الادارية لتثبيتهم بالاصالة. وتنشر الخليج 365 ادناه الامر الوزاري الذي يضم القائمة الجديدة واسماء الرؤساء والمساعدين والعمداء. Advertisements

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