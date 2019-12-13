تحذير من العمل لأكثر من 24 ساعة في الأسبوع

يتعرض الأشخاص الذين يعانون من إرهاق في العمل الى خطر الإصابة بأمراض أعضاء الرؤية ونظام الغدد الصماء والجهاز القلبي الوعائي.
وأجرى خبراء من المركز العلمي الشمالي الغربي للنظافة والصحة العامة دراسة شملت 1.7 ألف شخص. اتضح أن حوالي نصف النساء وثلث الرجال الذين يشعرون بالتعب في العمل أكثر من 24 ساعة في الأسبوع معرضون لخطر المشاكل الصحية.
السبب الرئيسي لإرهاقهم هو كثافة العمل. تؤثر أيضًا عوامل مثل الإجهاد العاطفي المرتبط بالمسؤولية والإجهاد البصري والعقلي. اتضح أن الموظفين الذين يعانون من التعب "الشديد" مرضوا في المتوسط 24.9 يومًا في السنة، وفقا لـ"آر تي".
من بين المهن ذات الخطورة العالية للإرهاق المهني هم الأطباء والممرضات والمعلمون والعاملون في المكاتب.
السبب الرئيسي لإرهاقهم هو كثافة العمل. تؤثر أيضًا عوامل مثل الإجهاد العاطفي المرتبط بالمسؤولية والإجهاد البصري والعقلي. اتضح أن الموظفين الذين يعانون من التعب "الشديد" مرضوا في المتوسط 24.9 يومًا في السنة، وفقا لـ"آر تي".
من بين المهن ذات الخطورة العالية للإرهاق المهني هم الأطباء والممرضات والمعلمون والعاملون في المكاتب.
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