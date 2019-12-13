إيران تجهز دبابات بريطانية قديمة بمحركات جديدة

وبحسب موقع سبوتنك الروسي، فقد حصلت إيران على دبابات تشيفتن قبل ثورة عام 1979 عندما اشترت أكثر من 800 دبابة تشيفتن، بحسب "روسيسكايا غازيتا".

وكان العسكريون الإيرانيون ينتقدون الدبابات الانجليزية لضعف محركها الذي تعادل قوته 750 قوة حصانية وهي قوة غير كافية لدبابة يبلغ وزنها حوالي 55 طنًّا. أضف إلى ذلك أن محرك دبابة تشيفتن يعاني من سخونة بالغة عندما تكون الدبابة موجودة في المنطقة الصحراوية.



وتملك إيران حاليًا أكثر من 100 دبابة تشيفتن.

ويقول سبوتنك، إنه بات معلوما أن جيش أوزبكستان بدأ يجهز دباباته "تي-64" التي تمت صناعتها في القرن الماضي في مدينة خاركوف الأوكرانية بنفس المحركات الروسية "في-84".

