ترامب يهنئ جونسون ويتعهد باتفاقية تجارية كبرى بعد بريكست

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت أمس الخميس، واصفا هذا الفوز بـ "العظيم".

وقال ترامب: "أبارك لبوريس جونسون على فوزه العظيم، سيكون بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا إتمام اتفاقية تجارة كبرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأفاد إحصاء أجراه تلفزيون "آي.تي.في" البريطاني، الجمعة، بأن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز بأغلبية صريحة في البرلمان.

وتوقع الاستطلاع الرسمي لآراء الناخبين بعد التصويت أن المحافظين سيحصل على 368 مقعدا.

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وقال تلفزيون "آي.تي.في" إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدا.

وأعلن بوريس جونسون أن حكومته المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز "بريكست".

وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقب الاستطلاعات الأولية بفوز "المحافظين" بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، أن الفترة المقبلة سيتم التركيز خلالها على أولويات الشعب البريطاني.

وأوضح جونسون، أن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية لتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الجمعة، إنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مقبلة، وذلك عقب استطلاعات الرأي التي كشفت خسارة الحزب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت أمس الخميس.