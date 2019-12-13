حزب المحافظين البريطاني يفوز بأغلبية صريحة في البرلمان

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رويترزالجمعة 2019/12/13 09:19 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
أفاد إحصاء أجراه تلفزيون "آي.تي.في" البريطاني، الجمعة، بأن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز بأغلبية صريحة في البرلمان.
وتوقع الاستطلاع الرسمي لآراء الناخبين بعد التصويت أن المحافظين سيحصل على 368 مقعدا.
وقال تلفزيون "آي.تي.في" إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدا.
وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن حكومته المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز "بريكست".
وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقب الاستطلاعات الأولية بفوز "المحافظين" بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، أن الفترة المقبلة سيتم التركيز خلالها على أولويات الشعب البريطاني.
وأوضح جونسون، أن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية لتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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