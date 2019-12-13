استقالة زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/12/13 08:37 ص بتوقيت أبوظبي
زعيم حزب المحافظين وزعيم المعارضة الكندية أندرو شير - رويترز
أعلن زعيم المعارضة في كندا أندرو شير، استقالته من قيادة حزب المحافظين.
وكان شير انتخب زعيماً للمحافظين في مايو/أيار 2017، وقد واجه انتقادات علنية في صفوف حزبه إثر الهزيمة التي مني بها الأخير في الانتخابات التشريعية في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال شير لأعضاء مجلس العموم بعد اجتماع لحزبه "لقد اتخذت هذا القرار لأنه الخيار الأفضل لحزبنا".
كما أشار إلى أنه سيطلب من المجلس الوطني للحزب المحافظ تنظيم انتخابات لاختيار خلف له في أسرع وقت ممكن.
وقبيل الانتخابات، أطلق شير منصة لخفض الضرائب للطبقة المتوسطة واتهم ترودو بخيانة الأمانة للكنديين.
وبينما حقق الحزب بعض المكاسب في الانتخابات، خصوصا في إقليمي ألبيرتا وساكاتشيوان، كان أداؤه دون التوقعات.
وفاز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بولاية ثانية لكن حزبه الليبرالي حصل على غالبية ضئيلة في البرلمان ما سيُرغمه على الاعتماد على دعم حزب صغير للبقاء في الحكم.
وفي حين أشارت استطلاعات الرأي إلى تنافس كبير بينهم وبين الليبراليين، فإن المحافظين لم يفوزوا سوى في حوالى 120 دائرة وحل بعدهم حزب "كتلة كيبيك" الاستقلالي (32) والحزب الديموقراطي الجديد (يسار) بحصوله على 24 مقعداً. وتمّ انتخاب جميع قادة الأحزاب الكبيرة مجددا.
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