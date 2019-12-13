اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان "منطقة حاصبيا تشهد منذ ليل أمس طقسا عاصفة مع تدن ملحوظ ب​درجات الحرارة​، وقد تساقطت ​الامطار​ بغزارة مصحوبة ببرق وعواصف رعدية تسببت بانقطاع خطوط ​الكهرباء​ مرات عدة، كما وتساقطت ​الثلوج​ على مرتفعات ​جبل الشيخ​، وأمام هذا ​الطقس​ العاصف طلبت البلديات و​القوى الأمنية​ من السائقين أخذ الحيطة والحذر تجنبا لخطر الانزلاقات على الطرقات في ظل ​الضباب​ الكثيف الذي يلفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الثلوج تساقط على جبل الشيخ والضباب الكثيف يلف حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.