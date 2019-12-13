وهاب: تيار المستقبل لم يستنكر ما فعله نائبه حين أهان كل القضاء

لفت رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​حزب الله​ المتهم بتدمير ​الدولة​ أقال نائباً لأنه دخل مخفراً للدرك مع أنه كان على حق ربما لأن إبنته تعرضت للإهانه و​تيار المستقبل​ الحريص جداً على الدولة لم يستنكر ما فعله نائبه حين أهان كل ​القضاء​ أمام أعين ​العالم​ هذه الكذبة تنطبق على كل شيء".

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