سفيرة السعودية بواشنطن زارت القاعدة البحرية بفلوريدا التي تعرضت لهجوم بإطلاق النار

أعلنت السفارة ​السعودية​ في الولايات المتحدة الأميركية، أنّ "سفيرة السعودية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية ​فلوريدا​، لتقديم التعازي بعد الهجوم هناك"، الّذي وَقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

وأوضحت في بيان، أنّ "السفيرة التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية، وكرّرت إدانتها لهذا الهجوم المروّع. كما تعهّدت بتقديم أيّ مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".