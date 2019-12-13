اسبر:أجرينا تجربة ناجحة لنموذج أولي من الصاروخ البالستي غير النووي

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "أجرت القوات الجوية الأميركية وإدارة الإمكانيات الاستراتيجية اليوم تجربة ناجحة لنموذج أولي من الصاروخ البالستي غير النووي المنطلق من الأرض". وأوضح أن العمل على هذا الصاروخ استغرق أقل من تسعة أشهر.
وينتمي هذا الصاروخ إلى فئة الصواريخ المحظورة بموجب اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا في القرن الماضي وتم إيقاف سريان مفعولها في 2 آب 2019 بناء على مبادرة من قبل الطرف الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد اختبرت في آب 2019 صاروخا آخر حظرته الاتفاقية الأميركية الروسية وهو من الصواريخ الجوالة (كروز).
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