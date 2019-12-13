اسبر:أجرينا تجربة ناجحة لنموذج أولي من الصاروخ البالستي غير النووي

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "أجرت ​القوات​ الجوية الأميركية وإدارة الإمكانيات الاستراتيجية اليوم تجربة ناجحة لنموذج أولي من الصاروخ البالستي غير النووي المنطلق من الأرض". وأوضح أن العمل على هذا الصاروخ استغرق أقل من تسعة أشهر.

​وينتمي هذا الصاروخ إلى فئة ​الصواريخ​ المحظورة بموجب اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي وقعتها ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ في القرن الماضي وتم إيقاف سريان مفعولها في 2 آب 2019 بناء على مبادرة من قبل الطرف الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد اختبرت في آب 2019 صاروخا آخر حظرته الاتفاقية الأميركية الروسية وهو من الصواريخ الجوالة (كروز).