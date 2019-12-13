رئيس وزراء تونس طلب من رئيس البلاد تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أنّ "رئيس البلاد قيس سعيد التقى رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، في قصر قرطاج"، لافتةً إلى أنّ "إثر اللقاء، طلب الجملي من رئيس الجمهورية تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومو الّتي تنتهي يوم الأحد".
وأوضح الجملي "أنّه في حاجة إلى مدّة إضافيّة"، مؤكّدًا حرصه على أن "يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان)".
يُذكر أنّ في منتصف تشرين الثاني الماضي، كلّف سعيد، الجملي بتشكيل الحكومة بعد أن رشّحته حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية.
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