ماكرون يزور ساحل العاج من 20 إلى 22 الحالي للاحتفال بالأعياد مع القوات الفرنسية

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​)، أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيزور من عشرين إلى الثاني والعشرين من شهر كانون الأول الحالي، ​ساحل العاج​ للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة مع القوات الفرنسية المنتشرة في البلاد ولترسيخ العلاقات الثنائية".

وأوضحت في بيان، أنّ "في 21 و22 من الحالي، ستُخصّص الزيارة الرئاسية للعلاقات الثنائية حول مواضيع الأمن الإقليمي و​مكافحة الإرهاب​، مع التهديد الجهادي الّذي مصدره منطقة الساحل، بالإضافة إلى الشراكة الاقتصاديّة".

وتأتي الزيارة مع اقتراب موعد ​الانتخابات الرئاسية​ في ساحل العاج المقرّرة في عام 2020، بعد عشر سنوات من أزمة اعقبت الانتخابات بين 2010- 2011 وأوقعت ثلاثة آلاف قتيل.

يُذكر أنّ القوات الفرنسية في ساحل العاج الّتي تضمّ بضع مئات من الجنود، تمثّل ثاني قاعدة عملانيّة في ​إفريقيا​ إلى جانب ​جيبوتي​.