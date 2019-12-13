الدفاع الروسية: مقتل 5 مدنيين و6 عسكريين سوريين خلال الهجمات بشمال غرب سوريا هذا الشهر

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ مقتل 5 ​مدنيين​ و6 عسكريين سوريين جراء هجمات شنها مسلحون في شمال غرب ​سوريا​ خلال شهر كانون الأول الحالي. وكشفت ان عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية يستخدمون بنشاط طائرات مسيرة تتمتع بقدرات ضاربة، موضحة ان وحدات ​الجيش السوري​ دمرت منذ مطلع الشهر 4 طائرات دون طيار أطلقها المسلحون باتجاه مواقع ​القوات​ الحكومية السورية.

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