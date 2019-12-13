الجيش أقام حاجزا بشريا أمام المتظاهرين على اوتوستراد جل الديب لمنعهم من قطع الطريق

أقام الجيش حاجزا بشريا أمام المتظاهرين المتواجدين على جانب اوتوستراد جل الديب لمنعهم من قطع الطريق مجددا.
هذا ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المكان.
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