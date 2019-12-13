الجيش أقام حاجزا بشريا أمام المتظاهرين على اوتوستراد جل الديب لمنعهم من قطع الطريق

أقام ​الجيش​ حاجزا بشريا أمام ​المتظاهرين​ المتواجدين على جانب اوتوستراد ​جل الديب​ لمنعهم من قطع الطريق مجددا. هذا ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المكان.

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