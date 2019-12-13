اشكال بين الجيش والمتظاهرين على أوتوستراد جل الديب

وقع اشكال بين عناصر الجيش والمتظاهرين المتواجدين على أوتوستراد جل الديب بعد رفضهم فتح الطريق أمام السيارات. وقد عمل عناصر الجيش على اعتقال احد المتظاهرين المتواجدين في المكان. وكان المتظاهرون قد عملوا منذ بعض الوقت على قطع أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين عبر ركن السيارات في وسط الطريق.

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