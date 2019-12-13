كوربين: لن أقود حزب العمال البريطاني في الانتخابات المقبلة

أقرّ زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض ​جيريمي كوربين​ بأن ​الانتخابات​ العامة كانت مخيبة للأمال، مؤكدا انه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة.

وقال بعد مقعده الانتخابي في شمال لندن "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها". ولفت إلى ان "الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل والانقسام داخل البلد بشأن "​البريكست​" من بين أسباب فشل حزب العمل في الانتخابات البرلمانية".

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين أن ​حزب المحافظين​ بقيادة رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.