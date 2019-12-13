شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لانتخابات القضاة يتقدم بطلب لإنشاء لجان فرعية للتصويت بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار شادى شلبى، رئيس الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة، بطلب إلى اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، والمزمع إجراؤها الجمعة المقبلة 20 ديسمبر، يتضمن مقترح إنشاء لجانا فرعية فى أندية القضاة بالمحافظات لتسهيل عملية التصويت على القضاة.

وقال شلبى لـ ”الخليج 365”، إنه تقدم بهذا الطلب للجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بهدف تسهيل عملية الاقتراع على القضاة المتواجدون فى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن القضاة يتحملون فى هذا اليوم مشقة الحضور إلى القاهرة للتصويت ، حيث أن عملية الاقتراع تكون متاحة فقط من خلال اللجان بنادى القضاة بالقاهرة.

وعن تعامل اللجنة مع هذتا الطلب قال ، انه لم يتلقى الرد على طلبه إلى الآن.

ويتنافس فى انتخابات نادى القضاة 4 قوائم رئيسية هى، قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، و قائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.

وقائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى ، و قائمة "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

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فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.