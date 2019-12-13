برلمانى: العالم كله يشيد بإجراءات الإصلاح فى مصر خلال الفترة الراهنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن مصر قبل ثورة 30 يونيو تم اختطافها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ، موضحا أن الشعب المصري كان في مرحلة إحباط ويأس بسبب ممارسات الجماعة.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"الخليج 365"، أنه بعد ثورة 30 يونيو عادت مصر لمكانتها وريادتها عربيا وأفريقيا ودوليا وأصبحت تشهد تدشين مشروعات عملاقة وعاد الأمل والحب والانتماء للوطن.
وتابع النائب رياض عبد الستار، أن الدولة المصرية أصبحت تشهد نجاحات عديدة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، والعالم كله يشيد بإجراءات الإصلاح التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.
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