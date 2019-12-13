حدث ليلاً| 25 رسالة للسيسي في منتدى التنمية وانتهاء التصويت في الانتخابات الجزائرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

"المرأة أكثر كفاءة وأقل فسادًا".. 25 رسالة للسيسي في منتدى التنمية بأسوان (صور)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل مهمة، خلال فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي استمر على مدار يومي الأربعاء والخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

راوية منصور تحصل على لقب "المرأة الأكثر تأثيرًا في أفريقيا"

أعلنت مجلة "قادة قارة أفريقيا" عن فوز رائدة الأعمال التنموية راوية منصور، من مصر، بلقب "القيادية الأفريقية لعام 2019" الأكثر تأثيرًا على مستوى أفريقيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"عاشور" يكلف هيئة الدفاع بحضور أولى جلسات قضية "شهيد التذكرة"

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع المشكلة من النقابة عن أسرة محمد عيد شهيد تذكرة قطار 934 الإسكندرية / الأقصر، وأحمد سمير المصاب بذات الواقعة، بحضور أولى جلسات القضية التي تنظرها محكمة جنايات طنطا، السبت المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رانيا يحيى: حديث السيسي عن المرأة يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن المرأة المصرية يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز، مؤكد أن القيادة السياسية تدعم وتساند المرأة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد وفاة طالب.. توجيه من "التنمية المحلية" للمحافظين بشأن أعمدة الإنارة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتوعية المواطنين بأهمية الابتعاد عن أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين في المحافظات تجنبًا للتعرض للصعق بالكهرباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ننشر تفاصيل التقرير الخاص بالآثار المضبوطة بمركز للغسيل الكلوي بالفشن - (صور)

أمرت نيابة مركز الفشن جنوب بني سويف، بتشكيل لجنة برئاسة عمر زكي مدير عام الآثار وقرني محمد فرحات مدير عام ترميم مصر الوسطى، وربيع عقل علي كبير مفتشي الآثار، وأحمد محمد، وجاسر حسن، مفتشين بالآثار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"علوم البحار" يكشف تفاصيل العثور على دولفين نافق بشاطئ في السويس

قال الدكتور شوقي زكي سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إنه تم العثور على دولفين نافق بشاطئ الأدبية بمحافظة السويس، وهو من فصيلة الدلافين ذات المنقار Bottlenose Dolphin، ويبلغ طوله حوالي 130 سنتيمترا تقريباً وفي حالة تعفن متقدم،، مؤكدا أنه تم دفنه بطريقة آمنة بيئيا باستخدام الجير الحي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تزامنًا مع الأمطار.. "الكهرباء" تجهز فرق طوارئ وتوجه نصائح للمواطنين

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مناشدتها لجموع المواطنين، عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء أو الأسلاك العارية الموجودة ببعض المناطق.

Advertisements

للتفاصيل.. اضغط هنا

المسماري: الجيش الليبي دمر طائرات تركية ويتقدم نحو طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش تتعامل حاليًا مع "القوات التركية المساندة لحكومة السراج"، مشيرًا إلى "نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية المسيرة".

للتفاصيل.. اضغط هنا

سفيرة المملكة بواشنطن تزور قاعدة جوية أمريكية شهدت هجوما نفذه سعودي

زارت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ريما بنت بندر آل سعود، قاعدة بينساكولا الجوية بفلوريدا، والتي شهدت مقتل 4 أشخاص على يد متدرب سعودي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: النتائج الأولية للرئاسية ستعلن عصر الجمعة

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس داخل الجزائر بلغت 41.14 %، مشيرا إلى أن النتائج الأولية ستعلن غدا الجمعة في الثالثة عصرا (بالتوقيت المحلي).

للتفاصيل.. اضغط هنا

حملة عبدالمجيد تبون تعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بـ64%

أعلنت حملة المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الجزائرية، عبدالمجيد تبون، فوز مرشحها في الانتخابات في المرحلة الأولى دون جولة إعادة بنسبة تخطت الـ64%، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق رئيسي في محيط طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، سيطرته على امتداد الطريق الرئيسي في منطقة الساعدية ومقر كلية ضباط الشرطة بصلاح الدين في محيط العاصمة طرابلس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

من حليف إلى منافس لأردوغان ـ داود أوغلو يشكل حزبا سياسيا

قدم أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، طلبًا رسميًا لتدشين حزب سياسي، بعد مرور أربعة أشهر على استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الحزب الجديد يحمل إسم (حزب المستقبل)، وشعاره "ورقة شجر الجميز".

للتفاصيل.. اضغط هنا

قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن هدف الحياد المناخي لعام 2050

أعلن شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر موقع تويتر، بعد ساعات من المحادثات، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول هدف الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​