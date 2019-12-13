أمطار وسيول بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء البلاد، خلال أيام الجمعة - السبت - الأحد.

قالت الهيئة، إنه بالنسبة لطقس الجمعة يسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وتنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

- السواحل الشمالية الغربية 19 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 14

- الوجه البحري والقاهرة 19 12

- جنوب سيناء والغردقة 22 15

- شمال الصعيد 20 09

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 12

السبت

تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية هناك.

ويسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت:

- السواحل الشمالية الغربية 18 14

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- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 14

- الوجه البحري والقاهرة 18 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 15

- شمال الصعيد 20 11

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 12

الأحد

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والطقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 18 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

- الوجه البحري والقاهرة 17 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 14

- شمال الصعيد 19 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12