المسماري: الجيش الليبي دمر طائرات تركية ويتقدم نحو طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش تتعامل حاليًا مع "القوات التركية المساندة لحكومة السراج"، مشيرًا إلى "نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية المسيرة".

وأكد المسماري، في مداخلة هاتفية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن قوات الجيش "تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس، من كافة المحاور المؤدية لها، مشددا على أن الجيش الليبي لن يسمح بتطبيق اتفاق فايز السراج وتركيا وفق سكاي نيوز عربية.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق، الذى يمس سيادة ليبيا وعددًا من الدول الأخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الخميس، إطلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.​