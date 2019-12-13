حفتر يدعو الجيش الوطني الليبي للتقدم إلى طرابلس

دعا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، الجيش إلى التقدم باتجاه مدينة طرابلس.

وفي كلمة نقلتها قناة "العربية" التلفزيونية، دعا المشير حفتر القوات إلى بدء ما سماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على طرابلس.

كما حث الوحدات المتقدمة على الالتزام بقواعد الاشتباك.

وأعلن حفتر "ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، قائلا:"اليوم، نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة... تقدموا الآن أيها الأبطال".

وأضاف "دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف، وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر".

وتعهد حفتر، في كلمته، بـ"منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، وأوصى قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".

وأشار إلى أن "الجيش الليبي منتصر لا محالة في معركة طرابلس".

وقالت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي إن قواته بسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين بمدينة طرابلس.

وبدأ الجيش الوطني الليبي، في أبريل الماضي، هجوما على جنوب ليبيا ومدينة طرابلس بغية طرد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

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