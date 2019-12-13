جونسون: لدينا تفويض جديد وقوي لإنجاز "بريكست"

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، أن حكومته المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز "بريكست".



وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقب الاستطلاعات الأولية بفوز "المحافظين" بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، أن الفترة المقبلة سيتم التركيز خلالها على أولويات الشعب البريطاني.

وأوضح جونسون، أن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية لتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين إلى أن حزب المحافظين بقيادة جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الأسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.

من جانب آخر، قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال، إنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مقبلة، مؤكدا أن قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدت إلى هذه النتائج في الانتخابات، التي اعتبرها "مخيبة للآمال".

وبهذه النتائج التي أشار إليها استطلاع الرأي، فإن الطريق بات ممهدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارجريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعدا في انتخابات 2017 إلى 368 مقعدا اليوم.