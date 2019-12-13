الجيش المالى يعلن مقتل 4 إرهابيين في منطقة اديانكابو

أعلنت ​القوات المسلحة​ في مالي أن إحدى وحداتها فى منطقة اديانكابو، وخلال تتبعها لحركة الإرهابيين قتلت أربعة إرهابيين، بعد تبادل ​إطلاق النار​ مع مسلحين مجهولين قرب منطقة كورو، فيما لم تصب الوحدات المالية بأي أذى.

وتعيش مالي وبعض دول الساحل الأفريقي نشاطا مكثفا للمسلحين الإرهابيين الذين يقومون بعمليات إرهابية في هذه الدول بشكل مكثف.

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