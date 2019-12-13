رئيس الوزراء البريطاني: حصلنا على تفويض من الناخبين لتنفيذ خطة بريكست

أكد ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ انه "حصلنا على تفويض من الناخبين لتنفيذ خطة بريكست".

يذكر ان استطلاعا للرأي أظهر فوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية صريحة في الانتخابات البرريطانية بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 كانون الثاني.

كما أفاد استطلاع الرأي بأن حزب العمال البريطاني سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديموقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.