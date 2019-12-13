أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش، تعليقًا على الدعوى الّتي تقدّم بها ضدّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، "أنّه اتّهم الأخيرة بمعاملته بالشدّة وبالقدح والذمّ وتحقير نواب ومحامين".
وأكّد في تصريح صحافي، "أنّه تقدَّم بالدعوى ضمن مهلة الـ24 ساعة، كي تسري ملاحقة القاضية المذكورة بالجرم المشهود". ونفى تهمة معاملة القاضية عون بالشدّة كما تدعي، لافتًا إلى أنّه "يمكن مراجعة الفيديوهات الّتي عمّمتها عون على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أوعزت إلى مرافقها بتصوير ما دار داخل مكتبها".
وشدّد حبيش على أنّ "القاضية هي من بادرت إلى التلفّظ بكلام وعبارات نابية بحقّه، لا تليق بها امرأة وقاضية، ولا بالمركز الّذي تشغله"، مبيّنًا "أنّه تَقدّم بشكوى مماثلة ضدّها أمام هيئة التفتيش القضائي، بسبب مخالفتها القانون، وتوقيف موكلته المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم، من دون إذن من وزيرة الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر حبيش نفى معاملة القاضية عون بالشدة: هي من بادرت للتلفظ بكلام وعبارات نابية بحقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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