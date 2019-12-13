استقالة زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا

أعلن زعيم المعارضة في كندا أندرو شير، استقالته من قيادة حزب المحافظين، موضحًا أمام أعضاء مجلس العموم بعد اجتماع لحزبه، "أنّني اتّخذت هذا القرار لأنّه الخيار الأفضل لحزبنا".
ولفت إلى "أنّه سيطلب من المجلس الوطني للحزب المحافظ تنظيم انتخابات، لاختيار خلف له في أسرع وقت ممكن".
وكان شير قد انتُخب زعيمًا للمحافظين في أيار عام 2017، وقد واجه انتقادات علنيّة في صفوف حزبه إثر الهزيمة الّتي مُني بها الأخير في الانتخابات التشريعية في 21 تشرين الأول الماضي.
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