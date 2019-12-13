العمّال البريطاني يعتبر هزيمته في الانتخابات "خيبة أمل كبرى"









اسماء السيد - لندن: أعلن نائب زعيم حزب العمّال البريطاني جون ماكدونيل أنّ الهزيمة النكراء التي مني به حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة الخميس تمثّل "خيبة أمل كبرى"، معتبراً إيّاها نتيجة "التعب من بريكست"، في إشارة إلى عدم تبنّي الحزب موقفاً حاسماً من هذا الملف.

وقال ماكدونيل لشبكة "سكاي نيوز" في معرض تعليقه على الهزيمة المدوية التي مني حزبه بحسب نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات "يبدو أنّ موضوع بريكست كان مهيمناً. إنّه ناجم إلى حدّ كبير عن التعب من بريكست".

وأضاف وزير المالية في حكومة الظلّ "الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع".

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ومن المتوقع أن يواجه زعيم الحزب جيريمي كوربين بعد هذه الهزيمة المدويّة دعوات للاستقالة.

وكان كوربين شخصية غير شعبية بالمرّة وقد تعرّض لاتهامات بالتعاطف مع جماعات إرهابية محظورة والفشل في التصدّي لمعاداة السامية داخل حزبه.

وبشأن مستقبل كوربين قال القيادي في حزب العمّال وزير الداخلية السابق آلان جونسون "كنّا نعرف أنّه غير أهل بالقيادة. إنه أسوأ من السيء".

وإذا تأكّدت هذه النتيجة رسمياً، ستكون هذه الهزيمة الانتخابية الرابعة على التوالي لحزب العمّال - والثانية في عهد كوربين - ومن المحتمل أن تبقي الحزب خارج السلطة حتى 2024.

