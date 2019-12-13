خبير بالشئون الأفريقية: التنمية الشاملة بأفريقيا أبرز طرق مواجهة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشؤون الأفريقية، أن منتدى أسوان تمكن من طرح الإيمان المصرى بربط قضايا السلام وعملية التنمية المستدامة، حيث إن هناك رؤية مصرية تقوم على أن تحقيق واستقرار السلام فى قارة أفريقيا وكذلك الرؤية المصرية للقضاء على الإرهاب فى قارة أفريقيا.

وقال الخبير فى الشؤون الأفريقية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مصر ترى أهمية وجود حلول شاملة لظاهرة الإرهاب فى دول أفريقيا، وترى أيضا أن التنمية الشاملة لقارة أفريقيا هى أبرز طرق مواجهة الإرهاب.

ولفت الدكتور رمضان قرنى، إلى أن مصرى ترى أهمية وجود حلول أفريقية للأزمات التى تشهدها القارة وهو ما ظهر جليا خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تنصيبه رئيسا للاتحاد الأفريقى فى قمة أديس أبابا فى بداية العام فهذا هو المنهج الذى اعتمدت عليه مصر خلال سياساتها مع الدول الأفريقية.

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وأشار الخبير فى الشؤون الأفريقية إلى أن مصر تمكنت من توظيف المنتديات والمتلقيات لحل أزمات المنطقة الأفريقية، حيث استطاعت مصر أن تحافظ على استمرار ملتقى الاستثمار فى أفريقيا لـ 4 دورات متكاملة وكذلك استدامة المتلقى العربى الأفريقى بمدينة أسوان.