المجلس الأوروبي: اتفاق السراج وأردوغان انتهاك لقانون البحار الدولي

جدد المجلس الأوروبي، رفضه التام لمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان.



وأكد المجلس الأوروبي، في بيان، أن تلك الاتفاقية تنتهك سيادة دول أخرى وتخالف قانون البحار الدولي، موضحا أن أنشطة الحفر التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص غير قانونية.

وشدد المجلس الأوروبي، على تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص بشأن ما قامت به تركيا من مخالفة القوانين الدولية.

تهديدات تركية وتوعد ليبي

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لوح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بمدينة إسطنبول بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال وجهت حكومة الوفاق -برئاسة فايز السراج في طرابلس- دعوة لذلك.

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تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل، وقعها مع السراج تخرق حظر بيع السلاح إلى ليبيا الصادر بشأنه قرار من مجلس الأمن الدولي.

من الجانب الآخر، أعلنت قوات البحرية الليبية جاهزيتها لأي تهديد لأمن البلاد والتصدي لعدوان أنقرة المحتمل بعد تصريحات أردوغان، التي اعتبرها مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب.

وأكد اللواء فرج المهداوي رئيس أركان القوات البحرية الليبية أن لديه أوامر مباشرة بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

وقال المهداوي في لقاء، الثلاثاء الماضي، مع تلفزيون ألفا اليوناني: "لديّ أمر حالما تصل سفن البحث التركية فسيكون لدي الحل، سوف أغرقها بنفسي، لديّ هذا الأمر من المشير خليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي)".